بعد قضية قمصان دعم المثليين.. الاتحاد الفرنسي يطالب إدريسا غاي بصورة

2022/05/18 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض متوسط ميدان نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي، إدريسا جاي، لمساءلة من طرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حول سبب غيابه عن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي ضد نادي مونيولييهز

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