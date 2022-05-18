2022/05/18 | 22:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستنكر هيأة الرأي العربية في كركوك استحواذ قوة عسكرية تابعة لقوات البشمركة الكردية ( حرس الاقليم ) على حقول باي حسن النفطية وتطالبها بالانسحاب فورا منها .وتطالب هياة الرأي العربية الحكومة الاتحادية باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقول النفط العراقية والمحافظة على مكتسبات خطة فرض القانون ، كما تطالب مجلس النواب والتحالفات السياسية وممثلي […]

ظهرت المقالة كركوك..



هيئة الرأي العربية تطالب البيشمركة بالانسحاب من حقول “باي حسن” فوراً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. هيئة الرأي العربية تطالب البيشمركة بالانسحاب من حقول “باي حسن” فوراً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. هيئة الرأي العربية تطالب البيشمركة بالانسحاب من حقول “باي حسن” فوراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).