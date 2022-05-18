"الطب الصيني" في ديالى.. إنقاذ 13 حالة مستعصية بمستشفى بعقوبة

2022/05/18 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الأربعاء، نجاح تجربة الطب الصيني التقليدي في إنقاذ 13 عراقيا من مصير مجهول في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي في تصريح لـ( بغداد اليوم)، إن" 13 عراقيا اغلبهم من الشباب كانوا يعانون من إمراض مختلفة تم علاجهم من خلال الوخز بالإبر الصينية"، مشيراً إلى إن "هذه التجربة دخلت منذ سنوات مضمار العلاج الطبيعي في مستشفى بعقوبة التعليمي وحققت نجاحات مميزة".

وأضاف العزاوي، إن "صحة ديالى بات لديها كادر متمرس بفعل التجربة والخبرة المتراكمة لسنوات في علاج العديد من الحالات المستعصية"، مؤكدا إن "الطب الصيني بدء يشهد رواجاً وإقبالا خاصة مع النجاحات الأخيرة".

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