تصريح جديد للمالكي عن ترشيح رئيس الجمهورية والأمن الغذائي

2022/05/18 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، إن التحالف الثلاثي أيقن بعدم تمكنه من جمع 220 نائبا لتكليف رئيس للجمهورية.

وبين المالكي، في مقابلة متلفزة، تابعتها "بغداد اليوم"، أن "التحالف الثلاثي أيقن بعدم تمكنه من جمع 220 نائبا لتكليف رئيس للجمهورية، مشيرا إلى إن "أحد الحلول المطروحة هو تخويل المستقلين بتقديم مرشح رئاسة الوزراء".

وعن قانون الدعم الطارئ، أشار المالكي إلى إن "الحديث كان عن قانون أمن غذائي لكن المشروع تضمن مسائل مخالفة".

وتابع، إن "مشكلة الأمن الغذائي تحل عبر استلاف الحكومة من وزارة المالية"، لافتا إلى إن "هناك العديد من شبهات التلاعب بالمال العام بقانون الأمن الغذائي".

وأعرب زعيم ائتلاف دولة القانون، " من العناد تجاه قرارات المحكمة الاتحادية الملزمة والباتة، بالإضافة إلى الإصرار على تشريع قانون الأمن الغذائي والوقوف ضد قرارات القضاء"، فيما أكد "وجود خشية من ارتكاب مخالفة دستورية بحال الإصرار على تمرير قانون الأمن الغذائي".

وأوضح المالكي، إن "الثلث الضامن وجد للوقوف بوجه أي مشروع سياسي خطير في العراق"، مؤكدا "عدم إمكانية تشكيل حكومة بالطريقة التي يتحدث عنها الطرف الآخر".

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