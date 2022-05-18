النصر يطرح حلوله بشأن انهاء مرحلة الانسداد السياسي 

2022/05/18 | 22:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..عدت المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات المظفر، الاربعاء، تلويح حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي بقرار الاستقالة سيعجل بانهاء حالة الانسداد السياسي والمضي قدما بتشكيل الحكومة المقبلة.وقالت المظفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “ما يشهده العراق من حالة الانسداد السياسي والذهاب نحو اكمال الاستحقاقات الدستورية، يتطلب طرح العديد من الحلول سواء […]

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