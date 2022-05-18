2022/05/18 | 22:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منذ مليارات السنين، انفجرت سلسلة انفجارات بركانية على سطح القمر، مما أدى إلى تغطية مئات الآلاف من الأميال المربعة من سطح الجرم السماوي بالحمم الساخنة، وعلى مر العصور، خلقت الحمم البركانية البقع الداكنة، التي تعطي وجه القمر مظهره المألوف.والآن، يشير بحث جديد من جامعة كلورادو الأمريكية نشرته دورية ” ذا بلانتيتري ساينس […]

ظهرت المقالة براكين القمر القديمة..



مصدر مياه محتمل لرواد الفضاء في المستقبل أولاً على ايرث نيوز.

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