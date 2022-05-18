رئيس بايرن ميونخ يحسم الجدل بشأن مستقبل ليفاندوفسكي

2022/05/18 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واععلق هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، على مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري، علما بأن عقده ينتهي في صيف 2023.وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.وقال هاينر، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "روبرت ليفاندوفسكي يسجل عددا رائعا من الأهداف عاما بعد عام.لماذا يجب أن نبيعه؟".وأضاف: "لا يوجد بديل لليفاندوفسكي، ولا أحد يسجل الكثير من الأهداف بانتظام.لقد قلتها عدة مرات..إن روبرت لديه عقد حتى يونيو 2023 وسيبقى حتى نهاية عقده".واختتم: "الأسماء التي يراقبها بايرن في الميركاتو وأحدها ساديو ماني؟ نبحث عن لاعبين في جميع أنحاء الميركاتو، ونبذل قصارى جهدنا لتكوين فريق تنافسي على أرض الملعب".

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