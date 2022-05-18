صدور 3 توجيهات من الكاظمي بشأن السيطرات والطرق والتجاوزات في بغداد

2022/05/18 | 22:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عمليات بغداد، الأربعاء، صدور 3

توجيهات من القائد العام للقوات

المسلحة مصطفى الكاظمي بشأن السيطرات

والطرق والتجاوزات، فيما كشفت عن أهم ما

أنجز على الأرض ضمن جهود اللجان المشكلة

لتخفيف الزحامات في

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