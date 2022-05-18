2022/05/18 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحر العلوم يرفض زج المرجعية في المناكفات السياسية وبلاسخارت : العراقيون بإنتظار إنفراجة تحقّق الأولويات وسط إنشغال القوى بمعارك السلطة بغداد – قصي منذر اكدت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ،ان العراقيين بانتظار طبقة سياسية تسعى بدلاً من الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز […]

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