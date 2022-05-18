2022/05/18 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي وصالح يبحثان مع تولر تعزيز التعاون رئيس الجمهورية يهنئ الصابئة بعيد التعميد بغداد – الزمان بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،مع السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحلبوسي ،استقبل السفير الامريكي بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق ،حيث شدد الجانبين […]

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