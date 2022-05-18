2022/05/18 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد تتخذ معالجات لمشكلة نقص المياه في سيد دخيل تركيا تتعهّد بتعزيز واردات أنهر العراق خلال مواسم الجفاف ديالى – سلام الشمري الناصرية – باسم الركابي كشف وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، عن وجود معالجات لرفع مستوى المياه في شط آل ابراهيم في محافظة ذي قار.فيما تعهد السفير التركي لدى بغداد علي رضا كوناي ، […]

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