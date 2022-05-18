الحكيم: نرفض زج المرجعية الدينية في الصراع السياسي الحالي

2022/05/18 | 23:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم رفضه لزج المرجعية الدينية في الصراع السياسي الحالي.

وقال الحكيم في بيان, إن مساعي بعض الأطراف والشخصيات السياسية زج المرجعية الدينية في الصراع الحالي ومعاتبتها لعدم إبداء الرأي مرفوضة رفضا قاطعا , وقال أيضا لا يمكن تحميل المرجعية مسؤولية تتحملها الكتل السياسية المعنية بالتفاهم فيما بينها لإيجاد مخرج للإنسداد الذي تشهده البلاد.

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