الاستخبارات والأمن يتمكنون من الإطاحة بأحد عناصر داعش في بغداد

2022/05/18 | 23:04 - المصدر: قناة التغيير

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أبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن يتمكنون من الإطاحة بأحد عناصر داعش في بغداد

بعملية أمنية امتازت بالدقة العالية، وبجهد استخباري، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفضل ببغداد، إذ كان يعمل لدى العصابات الإرهابية منذ العام ٢٠١١، بصفة جندي بمحافظة نينوى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤/ إرهاب) من محكمة استئناف نينوى، جرى القبض بالتنسيق والتعاون مع فوج طوارئ بغداد العاشر.

وقد جرى تسليمه الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.

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