2022/05/18 | 23:04 - المصدر: قناة التغيير

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استخبارات وأمن بابل تعثر على كدس من العتاد يحتوي على رمانات يدوية وألغام ضد الأشخاص

بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة من مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تفيد بوجود كدس من العتاد في إحدى مناطق محافظة بابل، وعلى الفور شُكل فريق عمل مشترك من مفارز المديرية وقوة من فوج طوارئ بابل الخامس ومفرزة من شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب الإسكندرية، وتم التوجه إلى محل الحادث وتبين أن الكدس يحتوي على (23)رمانة يدوية، و(39) لغماً أرضياً ضد الأشخاص، وقنبرة هاون كانت مخبأة داخل أحد المنازل المتروكة في منطقة مويلحة الثالثة بمحافظة بابل، رُفعت المواد من قبل الجهد الهندسي من دون حادث يذكر.

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