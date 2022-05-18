طريق الحرير الصيني في العراق - جونا صبحي جميل

2022/05/18 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جونا_صبحي_جميل ظهرت تسمية طريق الحرير في أواسط القرن التاسع عشر، حين أطلقها العالم الجيولوجي الألماني (فرديناد فون ريشتهوفن) بسبب (نقل كميات كبيرة من الحرير الى جانب تسهيل نقل سلع وأفكار جنوب وشرق آسيا إلى أوروبا، من الشاي الصيني إلى اختراعات مثل الورق والبارود والبوصلة، فضلا عن المنتجات الثقافية مثل النصوص البوذية والموسيقى الهندية) عبر شبكة المواصلات كانت تربط الصين بأروبا مرورا بالشرق الأوسط ضمن سلسلة طرق تصل ......





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