الحكيم لمحافظ كركوك: من الضروري حضور جميع المكونات في رسم مستقبل المحافظة

2022/05/18 | 23:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجاح في كركوك مدخل مهم لتحقيق النجاح في عموم العراق ، فكركوك عراق مصغر ، ومن الضروري حضور جميع المكونات في رسم مستقبل المحافظة والمساهمة في بنائها ، كان هذا أبرز ما أكدنا عليه خلال لقائنا الأستاذ راكان الجبوري محافظ كركوك، كما قلنا إن الإرهاب مازال يمثل تهديدا أمنيا مما يتطلب معالجة المناطق الرخوة في […]

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