قوة أمنية تعتقل أشخاصاً داخل مقهى “للقمار” في بغداد

2022/05/18 | 23:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإعتقال عدد من الأشخاص وهم يمارسون لعبة “القمار” داخل إحدى “الكوفي شوبات” في بغداد.

وقال المصدر لـ”وكالة خبر برس” (واخ) إن “معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود كوفي شوب ضمن منطقة بغداد الجديدة تمارس بداخله لعبة القمار، وعلى إثر ذلك تمت مداهمة الكوفي من قوة أمنية”.

وأضاف الى أن “القوة اعتقلت 11 شخصاً يمارسون لعبة القمار، مع وجود مشروبات كحولية يتناولونها داخل الكوفي أثناء اللعب مع ضبط ورق الكونكان للعب القمار ومبلغ مالي على طاولة اللعب قدره 165 الف دينار عراقي”.

واوضح أن “ضبط منشورات ورقية (A4) عدد 3 تابعة الى الحركات المولوية المنحرفة التي تدعو الى معادية المرجعية”.



مؤكداً “تسليم الجميع مع المضبوطات الى أحد المراكز الأمنية كإجراء أصولي”.

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