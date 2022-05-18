اتهم السعودية بدفع الأموال.. نصرالله بعد خسارة الأغلبية النيابية: انتصار كبير جدا

2022/05/18 | 23:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الأربعاء، أن الانتخابات النيابية الأخيرة لم تعط الأغلبية لفريق سياسي على حساب الآخر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حزب الله لو أراد تعطيل الانتخابات لفعل ذلك، ولافتا إلى عدم ظهور السفير الإيراني في لب

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