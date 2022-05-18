الإطاحة بداعشي في بغداد

2022/05/18 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بأحد عناصر داعش في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعملية أمنية امتازت بالدقة العالية، وبجهد استخباري، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفضل ببغداد".

وأضافت ان "الإرهابي كان يعمل لدى العصابات الإرهابية منذ العام ٢٠١١ ،بصفة جندي بمحافظة نينوى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤/ إرهاب) من محكمة استئناف نينوى"، مشيرة الى انه "جرى القبض بالتنسيق والتعاون مع فوج طوارئ بغداد العاشر وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".

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