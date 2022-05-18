حقيقة استقالة قائد شرطة ذي قار

2022/05/18 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

اصدرت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، توضيحا حول الانباء المتداولة عن استقالة قائدها.

وذكر بيان للشرطة، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تداولت بعض صفحات التواصل المغرضة ولغايات دنيئة لزرع الفتنة وإثارة الفوضى داخل المحافظة نبأ استقالة قائد شرطة ، مبينة إنه "من هنا نود أن ننوه وننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا".

وأكد البيان، "استمرار القوات الامنية بعملية فرض القانون والتي غاضت نتائجها مضاجع الفاسدين"، داعية إلى "عدم الانجرار وراء هذه الصفحات المشؤومة والتي سيكون لنا موقف قانوني بمقاضاة أصحابها.

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