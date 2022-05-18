وزير الخارجيَّة يدعو إلى عقد مُؤتمَر مُشترَك يضم الدول التي عانت من جرائم الإبادة الجماعيَّة

2022/05/18 | 23:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين،اليوم الأربعاء، مع اليس ويريمو ندريتو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة المعنيَّة بمنع الإبادة الجماعيَّة، ودعا إلى عقد مُؤتمَر مُشترَك يضم الدول التي عانت من جرائم الإبادة الجماعيَّة وبحث الجانبان، بحسب بيان لوزارة الخارجية، وتلقته وكالة ايرث نيوز، “أخر التطورات الإقليميَّة والدوليَّة لا سيما ما يرتبط منها […]

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