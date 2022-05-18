2022/05/18 | 23:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش في العاصمة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة “خبر برس” (واخ) أن “عملية أمنية امتازت بالدقة العالية، وبجهد استخباري، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، التابعة الى المديرية العامة للإستخبارات والأمن، من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش في منطقة الفضل ببغداد”.

واوضح البيان أن “هذا العنصر كان يعمل لدى العصابات الإرهابية منذ العام 2011 بصفة جندي بمحافظة نينوى”، وبيّن أنه “صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4/ إرهاب) من محكمة استئناف نينوى، وجرت عملية القبض بالتنسيق والتعاون مع فوج طوارئ بغداد العاشر، وتم تسليمه الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).