شنكالي: نواب في الإطار التنسيقي وقعوا على إرسال قانون الأمن الغذائي

2022/05/18 | 23:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أن نواب في الإطار التنسيقي وقعوا على إرسال قانون الأمن الغذائي.وقال شنكالي لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نواب في الإطار التنسيقي وقعوا على إرسال قانون الأمن الغذائي"، لافتا الى ان "اقليم كردستان لم يستلم أي حصة طحين منذ بداية 2022".وأضاف، أن "نسبة البطالة المقنعة في العراق تصل الى 70 بالمئة"، مؤكدا "لم نطلع على مقترح قانون الامن الغذائي الجديد".وأشار شنكالي إلى أن "هناك اعتراضات على الامن الغذائي حتى من داخل الكتل المؤيدة له"، مبينا أن "ظروفا موضوعية تحتم علينا تمرير قانون الامن الغذائي".

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