يصيب “المثليين”.. تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس نادر في بريطانيا

2022/05/18 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تسجيل حالتين أخريين من حالات العدوى البشرية بجدري القردة في المملكة المتحدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى تسع حالات.ووفقا لبيان صحفي صادر عن وكالة الصحة البريطانية، تم تسجيل حالة واحدة جديدة في لندن، والثانية في جنوب شرق إنجلترا.وأشار البيان إلى أن هؤلاء المرضى لم يخالطوا الأشخاص المصابين بالمرض.وفي وقت سابق، قالت هيئة حماية المستهلك […]

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تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس نادر في بريطانيا أولاً على ايرث نيوز.

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