عالية نصيف تطالب بفتح ملف الأراضي العائدة للعراق في الخارج.. وتؤكد: بعضها في روما ونيويورك

2022/05/18 | 23:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها

لرئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ورئاسة

البرلمان بفتح ملف الأراضي التي تعود

ملكيتها للعراق في الخارج، مبينةً أن

هذا الملف المليء بالفساد تمت التغطية

عليه منذ عهد أحد وزر

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