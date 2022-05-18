العمليات المشتركة: ما تبقى من داعش هم عناصر محلية تتخفى في 3 أماكن

2022/05/18 | 23:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قيادة العمليات المشتركة،

الأربعاء، إن "أغلب" عناصر تنظيم "داعش"

المتواجدين حالياً في العراق "هم

محليون" ويتخفون في الجبال والوديان

والصحراء في غرب وشمال العراق.

وذكر المتحدث باسم القيادة، اللواء

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