2022/05/18 | 23:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، الأربعاء، أنهم "يدرسون" تمديدا محتملا للهدنة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة والمقررة لفترة شهرين.

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