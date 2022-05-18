بلاسخارت ترسم صورة قاتمة أمام مجلس الأمن:العراق لا يحتاج مسلحين ينصبون أنفسهم زعماء ودبلوماسية الصواريخ تحيط بالوضع

2022/05/18 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭- ‬الزمان جددت‭ ‬الممثلة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬جنين‭ ‬هينيس‭-‬بلاسخارت‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الجمود‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تسود‭ ‬إرادة‭ ‬صادقة‭ ‬وجماعية‭ ‬وعاجلة‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬كي‭ ‬تمضي‭ ‬البلاد‭ ‬قدما‭ ‬وتلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مواطنيها‭.‬ فيما‭ ‬رسمت‭ ‬صورة‭ ‬قاتمة‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬الحالي‭ ‬ودعت‭ ‬للخروج‭ ‬بحلول‭ […]

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