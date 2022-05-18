بلاسخارت عراقية

2022/05/18 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام المبعوثة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬جينين‭ ‬بلاسخارت،‭ ‬في‭ ‬مداخلتها‭ ‬امام‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي،‭ ‬تشبه‭ ‬مَن‭ ‬يمسك‭ ‬مُجسّماً‭ ‬خشبياً‭ ‬كبيراً‭ ‬لخارطة‭ ‬العراق،‭ ‬خرج‭ ‬لتوّه‭ ‬من‭ ‬ورشة‭ ‬النجّار‭ ‬الماهر‭ ‬،‭ ‬وتنفضه‭ ‬بقوه‭ ‬لتسقط‭ ‬منه‭ ‬نشارة‭ ‬الخشب،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬ليبدو‭ ‬المُجسّم‭ ‬واضحاً‭ ‬بدقة‭.‬ ما‭ ‬قالته‭ ‬بلاسخارت،‭ ‬وهو‭ ‬نص‭ ‬منشور‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومتاح‭ ‬في‭ […]

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