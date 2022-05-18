الاعدام لقاتل كاهن قبطي في الإسكندرية وظاهرة المستريح تفجر أعمال عنف

2022/05/18 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬الزمان‭ ‬ قضت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬في‭ ‬الاسكندرية‭ ‬الأربعاء‭ ‬باعدام‭ ‬المتهم‭ ‬بقتل‭ ‬كاهن‭ ‬قبطي‭ ‬وأحالت‭ ‬أوراقه‭ ‬الى‭ ‬مفتي‭ ‬الجمهورية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬يقضي‭ ‬به‭ ‬القانون‭ ‬المصري،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭.‬ في‭ ‬7‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬وفيما‭ ‬كان‭ ‬القمّص‭ ‬أرسانيوس‭ ‬وديد‭ ‬يسير‭ ‬مع‭ ‬شبيبة‭ ‬من‭ ‬رعيّته‭ ‬على‭ ‬كورنيش‭ ‬الإسكندرية‭ ‬حين‭ ‬تعرّض‭ ‬للطعن‭ ‬بسكّين،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ […]

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