2022/05/18 | 23:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألقت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، القبض على تاجر المخدرات الملقب بـ”البغل” شمال شرق بغداد وقال مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة امنية من الاستخبارات العسكرية القت القبض على تاجر المخدرات الملقب ب (ج) البغل ضمن حي الحميدية الواقعة شمال شرق العاصمة”.وفي وقت سابق القت قوة امنية، القبض على تاجر المخدرات الملقب […]

ظهرت المقالة الثاني تواليا..



القبض على تاجر المخدرات الملقب بـ”البغل” شمال شرق بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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