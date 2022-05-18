وزير الخارجية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة ويدعو لعقد مؤتمر يضم الدول التي عانت الإبادة الجماعية

2022/05/18 | 23:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

دعا وزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى عقد مُؤتمَر مُشترَك يضم الدول التي عانت من جرائم الإبادة الجماعيَّة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته “خبر برس” (واخ)، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى مع اليس ويريمو ندريتو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة المعنيَّة بمنع الإبادة الجماعيَّة.



وبحث الجانبان آخر التطورات الإقليميَّة والدوليَّة لا سيما ما يرتبط منها بعمل المكتب في قضايا الإبادة الجماعيَّة”.

وأعرب الوزير، بحسب البيان، عن دعم العراق لعمل بعثة الأمم المتحدة لمُساعدة العراق (يونامي)، وجُهُود فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب داعش (يونيتاد).

وتطرق إلى معاناة الشعب العراقي جرّاء جرائم الإبادة الجماعيَّة التي تعرض لها على يد النظام السابق والقاعدة وتنظيم داعش الإرهابي، داعياً إلى عقد مُؤتمَر مُشترَك يضم الدول التي عانت من جرائم الإبادة الجماعيَّة، من أجل زيادة الوعيّ بشأن تلك الجرائم ومُشارَكة التجارب حول كيفيَّة مُعالجة آثارها.

من جانبها أكَّدت نديريتو على دعم العراق، وأثنت على تعاون وزارة الخارجيَّة مع فريق التحقيق (يونيتاد)، مؤكدة حرصها على عقد الاجتماعات بشكل مُنتظم لمُناقشة القضايا التي تهم دعم التنسيق والجُهُود لمساءلة تنظيم داعش الإرهابيّ.



كما أكَّدت على ضرورة التوعيَّة حول جرائم الإبادة الجماعيَّة ومُحاسبة مُرتكبيها.

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