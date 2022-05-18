2022/05/18 | 23:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “التعميد الذهبي”..الصابئة المندائيون يحتفلون بأهم ركيزة في ديانتهم

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الصابئة المندائيون يحتفلون بأهم ركيزة في ديانتهم أولاً على ايرث نيوز.

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