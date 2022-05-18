النمسا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قد يستغرق عقودا

2022/05/18 | 23:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ عن غياب طريقة لتسريع عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنها قد تستغرق عقودا.وذكر شالنبرغ في حوار مع إذاعة Deutschlandfunk اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عن إمكانية الإسراع في عملية منح أوكرانيا العضوية في الاتحاد الأوروبي: "ليس هناك أي طريقة مسرعة، وأفهم تماما من الناحية العاطفية وجود هذه الرغبة لدى أوكرانيا، وأعتقد أننا جميعا وليس أوكرانيا وحدها مهتمون بإرسائها في الأسرة الأوروبية وتحقيق تكاملها في منظومة القيم ونمط الحياة الأوروبية، غير أننا نعلم جميعا أن عملية الانضمام تستغرق سنوات أو حتى عقودا".وذكر وزير الخارجية النمساوي في هذا الصد بأن تركيا بدورها لا تزال مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن طلب ألبانيا ومقدونيا الشمالية لمنحهما العضوية في التكتل لا يزال قيد النظر على مدى سنوات.ورجح شالنبرغ أن "الوقت حال في نهاية المطاف للانتقال من الأقوال إلى الأفعال والتفاوض على انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا".

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