2022/05/18 | 23:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tEUeHktfDrU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر يفتح النار على المحكمة الاتحادية : إيرانية اكثر من إيران | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر يفتح النار على المحكمة الاتحادية : إيرانية اكثر من إيران | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).