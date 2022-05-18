2022/05/19 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تطور شركة واتساب ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بمغادرة الدردشات الجماعية التي تستضيفها منصة المراسلة بصمت بدلاً من إخطار جميع أعضاء المجموعة عند قيامهم بذلك ودون نشر إشعار يمكن للجميع رؤيته.وفي حال اخترت في الوقت الحالي مغادرة إحدى مجموعات واتساب، فإن التطبيق ينشر إشعارًا يمكن لأي شخص رؤيته في الدردشة.وربما لا تكون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واتساب تطلق ميزة جديدة تتعلق بالمجموعات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واتساب تطلق ميزة جديدة تتعلق بالمجموعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).