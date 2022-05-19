احدهما شنق نفسه والاخر حاول الانتحار من اعلى جسر في بغداد

2022/05/19 | 00:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان احد الاشخاص انتحر شنقا داخل منزله والاخر انقذته القوات الامنية بعد ان حاول الانتحار من اعلى جسر في العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “زوارق النجدة النهرية تمكنت من انقاذ شاب تولد ٢٠٠٤ قام برمي نفسه من اعلى جسر باب المعظم بدافع الانتحار”، مشيرا انه […]

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