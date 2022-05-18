2022/05/19 | 00:11 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت موسكو، الأربعاء، طرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبان ردا على خطوة مماثلة شملت طرد دبلوماسيين روس في إطار تحرك أوروبي مشترك بمواجهة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الأوروبيين ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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