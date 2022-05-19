إصابة وزير الصحة الأمريكي بفيروس كورونا

2022/05/19 | 00:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يوم الأربعاء، إصابة الوزير كزافييه بيسيرا بفيروس كورونا المستجد، وأنه يعاني من أعراض خفيفة.

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