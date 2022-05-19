2022/05/19 | 00:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة شخصين نتيجة مشاجرة عشائرية في مدينة الكاظمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/19 | 00:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة شخصين نتيجة مشاجرة عشائرية في مدينة الكاظمية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة شخصين نتيجة مشاجرة عشائرية في مدينة الكاظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).