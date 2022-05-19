شرطة بغداد تكشف تفاصيل المشاجرة العشائرية في مدينة الكاظمية

2022/05/19 | 00:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل لاحق تاكيد رسمي وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ⭕️ شرطة بغداد : القبض على تسعة متهمين بمشاجرة، أسفرت عن إصابة شخص بطلق ناري وشخصين بآلات حادة..▪️▪️▪️▪️ ⭕️ بعد ورود معلومات بوجود اشخاص مصابين في المستشفى اثر مشاجرة استخدم فيها سلاح الناري وآلات حادة ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مركز شرطة الكاظمية، […]

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