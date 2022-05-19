رسميًا – لوكا مودريتش يتسلم جائزة “أسطورة ماركا”

2022/05/19 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تسلم النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد جائزة “أسطورة ماركا” تقديرًا لمسيرته العظيمة في عالم الساحرة المستديرة.

‘‘أسطورة ماركا‘‘ هي جائزة تمنحها صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية لأفضل المهنيين الرياضيين في التاريخ، وفاز بها أكثر من 40 شخصًا منذ إنشائها في عام 1997.

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