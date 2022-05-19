بطء الإعمار والاشتباكات تعيق عودة العائلات إلى سنجار شمال العراق

2022/05/19 | 00:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةتعيق الاشتباكات المسلحة وبطء إعادة الإعمار في سنجار، المعقل التاريخي للأقلية الأيزيدية في العراق، عودة ثلثي العائلات النازحة من المنطقة، كما أفاد تقرير للمجلس النرويجي للاجئين نُشر الأربعاء 18 مايو (أيار).

وبعد خمس سنوات على نهاية العمليات ضد تنظيم "داعش"، لم يعد بعد أكثر من 193 ألفاً من سكان سنجار، من أيزيديين وأكراد وعرباً، بعد إلى منطقتهم الواقعة في شمال العراق.

عوائق كبيرة

ومطلع مايو، أرغم التوتر الأمني والاشتباكات بين الجيش ومقاتلين أيزيديين في المنطقة نحو 10 آلاف شخص على النزوح من جديد.

ويقول تقرير المجلس النرويجي للاجئين إنه "إضافة للتصعيد المستمر بين الجماعات المسلحة، فإن تحديات الوصول إلى المساكن والأراضي وحقوق الملكية تشكل عوائق كبيرة أمام المجتمعات النازحة".

وأضاف التقرير أن نحو "64 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا، إن منازلهم تضررت بشدة"، في إشارة إلى استطلاع أجري في ديسمبر (كانون الأول) 2021 شمل 1500 شخص.

وأشار التقرير إلى أن النازحين يؤكدون "عدم امتلاكهم للموارد اللازمة لإعادة إعمار بيوتهم، لا سيما بسبب قلة فرص العمل وتأخر الحكومة في دفع التعويضات".

وقالت المنظمة إن "99 في المئة ممن تقدموا بطلبات للحصول على تعويضات حكومية، لم يتلقوا أي تعويض عن الممتلكات المتضررة".

ودعت المنظمة الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان المجاور لسنجار، إلى "إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات للسماح بالسكن الآمن والأراضي والممتلكات إلى جانب البنية التحتية العامة".

وذكّرت المنظمة أنه إثر الحرب ضد تنظيم "داعش"، فإن "80 في المئة من البنى التحتية العامة، و70 في المئة من المنازل في سنجار دمرت".

كذلك، ذكرت المنظمة أن نحو ثلث النازحين لديهم مخاوف كبيرة من "التوترات الاجتماعية في المنطقة، والمواجهات بين الأطراف الأمنية".

اضطهاد الأقلية الأيزيدية

شهدت سنجار مطلع مايو اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار المرتبطة بحزب "العمال الكردستاني"، الذي يشن منذ عقود تحركاً ضد تركيا.



لكن المناوشات المتفرقة بين الطرفين تتكرر منذ مدة طويلة.

وتتهم وحدات حماية سنجار، المنضوية كذلك ضمن "الحشد الشعبي"، الجيش بأنه يريد السيطرة على منطقتها وطردها منها، في حين يريد الجيش العراقي تنفيذ اتفاقية بين بغداد وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين الأيزيديين و"حزب العمال الكردستاني" من المنطقة.

وتعرضت الأقلية الأيزيدية لسنوات للاضطهاد بسبب معتقداتها الدينية، لا سيما على يد تنظيم "داعش" الذي قتل أبناءها وهجرهم وسبى نساءها.

وتشن القوات التركية بدورها على نحو متكرر عمليات ضد القواعد الخلفية لـ"حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.

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