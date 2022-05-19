إصابة شخصين بمشاجرة في الكاظمية

2022/05/19 | 00:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بإصابة شخصين بمشاجرة في الكاظمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة نشبت بين عشيرتين في الكاظمية تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن إصابة شخصين بجروح من طرفي المشاجرة".

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