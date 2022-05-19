"خسائر روسية فادحة".. هجوم أوكراني مضاد يغير مجرى الحرب

2022/05/19 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير أن الهجوم المضاد الذي تقوده القوات الأوكرانية يغير مجرى الحرب، خاصة في ظل الخسائر الروسية الهائلة.

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