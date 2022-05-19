طالب بإجراء استفتاء شعبي عام / حزب اليسار السويدي: عدم الانحياز هو الأفضل وقرار الانضمام الى الناتو خاطئ - رشيد غويلب

2022/05/19 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تغير كل شيء بالنسبة للديمقراطيين الاجماعيين السويديين.



ففي 15 أيار الجاري، أعلنت زعيمة حكومة الأقلية الديموقراطية الاجتماعية، ماجدالينا أندرسون وزعيم حزب المحافظين المعارض أولف كريستنسون، أن حكومة البلاد قررت تقديم طلب للانضمام إلى حلف الناتو.



وتحدثت أندرسون عن “حقبة جديدة”.



كانت غالبية الأحزاب في البرلمان قد تحدثت في السابق لصالح الانضمام الى الناتو، في حين وقف حزب ......





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