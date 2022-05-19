2022/05/19 | 00:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x2_AHLMLouQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | شنكالي: النائب عن الاطار ثامر ذيبان وقع على إرسال قانون الامن الغذائي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة | شنكالي: النائب عن الاطار ثامر ذيبان وقع على إرسال قانون الامن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).