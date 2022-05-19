2022/05/19 | 01:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الوجود الروسي في جنوب سوريا "كان يشكل مصدرا للتهدئة"، وأضاف أن "هذا الفراغ سيملؤه الآن الإيرانيون ووكلاؤهم، وللأسف أمامنا هنا تصعيد محتمل للمشكلات على حدودنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني: الفراغ الذي ستتركه روسيا في سوريا ستملؤه إيران ووكلاؤها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني: الفراغ الذي ستتركه روسيا في سوريا ستملؤه إيران ووكلاؤها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).