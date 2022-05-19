شيرين يا أبو عاقلة... - محمد الحنفي

2022/05/19 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي شيرين...أنت الإعلامية...الكبيرة...التسعى...في كل المسارات...الإعلامية...إلى الفضح المحظور...لما يقوم به...صهاينة التيه...على أرض فلسطين...حتى تحقق...في الإعلام...هدف الإعلام...خدمة...لفلسطين...لشعب فلسطين...لإنسان فلسطين...لتاريخ فلسطين...فصارت شيرين...أبو عاقلة...هدفا...لصهاينة التيه...لدولة...صهاينة التيه ......





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