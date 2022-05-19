حكيم شاكر يقدم الاستقالة من تدريب نادي القوة الجوية

2022/05/19 | 01:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعقدم المدرب حكيم شاكر الاستقالة من تدريب نادي القوة الجوية.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن المدرب حكيم شاكر قدم الاستقالة من تدريب نادي القوة الجوية عقب الخسارة من نادي الشرطة.وكان فريق القوة الجوية قد خسر مساء اول امس الثلاثاء أمام الشرطة بهدفين دون رد في الدوري الممتاز لكرة القدم.

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